09.06.2025 19:28 Рита Парфенова

Тривають рятувальні роботи на цивільному підприємстві Харкова, зруйнованому внаслідок обстрілу (фото)

Після атаки 7 червня на промисловий об’єкт у Київському районі Харкова виникла масштабна пожежа та обвал конструкцій. З-під завалів врятовано двох людей, ще шестеро можуть залишатися під уламками.



Фото: ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У Харкові не припиняються рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи на території цивільного підприємства, яке 7 червня зазнало масованого удару російських військ. Внаслідок обстрілу в Київському районі сталося часткове руйнування та пожежі у чотирьох виробничих будівлях.

Під час рятувальної операції співробітники ДСНС дістали з-під завалів двох осіб. Постраждалим оперативно надали допомогу, використавши апарати для захисту органів дихання. У ході подальших робіт стався обвал конструкцій, внаслідок якого травмувався один із рятувальників.

За попередніми даними, під завалами можуть залишатися ще шестеро людей.

Пожежу вдалося локалізувати о 08:35 8 червня. Наразі триває ліквідація наслідків удару. До робіт залучені рятувальники з Харківського та інших гарнізонів ДСНС України, кінологічна служба та комунальні підприємства міста.

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