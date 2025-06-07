07.06.2025 08:40

Дві ракети, чотири керовані авіабомби та понад 50 безпілотників: ворог вночі обстрілював Харків

Російський агресор уночі 7 червня здійснив наймасштабнішу атаку на місто Харків від початку повномасштабного вторгнення.



Дві ракети, чотири керовані авіабомби та понад 50 безпілотників: ворог вночі обстрілював Харків



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За інформацією Ситуаційного центру, ворог ударив по Київському та Основ’янському районах, застосувавши дві ракети, чотири керовані авіабомби та понад 50 безпілотників.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, внаслідок терористичної атаки загинули троє харків’ян, ще 17 - постраждали.

За попередніми даними, пошкоджено 43 будівлі, у тому числі 23 багатоквартирні будинки та 15 приватних домоволодінь. У чотирьох житлових будинках пошкоджено конструктивні елементи. Значних руйнувань зазнало також цивільне підприємство. Загалом було вибито понад 800 вікон і близько 190 балконних склінь, а також пошкоджено 12 покрівель.

Комунальні служби усувають наслідки обстрілу: впорядковують прибудинкові території та закривають контури. Обстеження будівель триває.

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