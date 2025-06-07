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07.06.2025  09:05   Віталій Хіневич

Харківщина на ранок 7 червня: оперативна інформація від ХОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули 3 людини, постраждали 22 людини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У м. Харків постраждала 21 людина, з них 2 дітей – 1,5-місячний хлопчик та 14-річна дівчинка, загинули 3 людей (розбір завалів триває); у м. Куп’янськ постраждав 64-річний чоловік.
 
Ворог атакував 3 ракетами, 5 КАБ, 4 РСЗВ і 48 БпЛА Київський та Основ’янський райони Харкова.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 1 ракета Х-35;
  • 2 ракети (тип встановлюється);
  • 16 некерованих авіаційних ракет;
  • 8 КАБ;
  • 56 БпЛА типу «Шахед»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у м. Харків пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки, 2 підприємства, 2 автомобілі, адмінбудівлю, будівлю дитячої музичної школи; 
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок;
  • у Ізюмському районі пошкоджено господарчу споруду, автомобіль;
  • у Харківському районі пошкоджено корівник;
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок.
Упродовж минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень.
 
На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська, Красного Першого, Вовчанських Хуторів та в бік Кутьківки.
 
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове та Степова Новоселівка.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за словами Ігоря Терехова Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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