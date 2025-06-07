07.06.2025 06:05 Віталій Хіневич
Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни – Ігор Терехов
Вночі 7 червня ворог масовано обстрілював житлові райони міста.
Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни – Ігор Терехов
Станом на 4:38 Ігор Терехов повідомив:
«Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни.
Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів.
Ворог завдає ударів одночасно ракетами, «шахедами» та керованими авіабомбами.
За даними Повітряних сил, у передмісті ще залишаються ворожі «шахеди». Загроза не минула.
Це – відвертий терор проти мирного Харкова!»
За попередніми даними через ворожі обстріли постраждало 13 людей, одна людина загинула.
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писав, що у ніч на 5 червня росія завдала
комбінованого удару по Слобідському району Харкова.
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