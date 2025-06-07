07.06.2025 06:05 Віталій Хіневич

Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни – Ігор Терехов

Вночі 7 червня ворог масовано обстрілював житлові райони міста.



Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни – Ігор Терехов



Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Станом на 4:38 Ігор Терехов повідомив:

«Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни.

Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів.

Ворог завдає ударів одночасно ракетами, «шахедами» та керованими авіабомбами.

За даними Повітряних сил, у передмісті ще залишаються ворожі «шахеди». Загроза не минула.

Це – відвертий терор проти мирного Харкова!»

За попередніми даними через ворожі обстріли постраждало 13 людей, одна людина загинула.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у ніч на 5 червня росія завдала комбінованого удару по Слобідському району Харкова.