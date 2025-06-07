Прогноз погоди у Харкові на 7 червня

У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
7 червня очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.
Вітер західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 29 – 31° тепла.
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Варто креативно підходити до справ і не втрачати темпу. Слідкуйте за здоров’ям і не піддавайтесь апатії – це ключ до продуктивності.
У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів.
У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 7 червня Всесвітнім днем продовольчої безпеки.
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