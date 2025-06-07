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07.06.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 червня

У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 червня очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.

Вітер західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 29 – 31° тепла.

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Народні прикмети

  • якщо павуки за ніч сильно розширили павутиння, день буде ясним і теплим;
  • бджоли сидять на стінках вулика – до спеки;
  • якщо сонячні промені темніють, чекайте на сильну грозу;
  • тиша в лісі означає наближення грози;
  • голуби шукають укриття при ясній погоді – скоро почнуться опади;
  • ввечері голосно квакають жаби – це ознака гарної погоди.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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