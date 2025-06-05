Відео, як росія била дронами по житловій забудові Харкова

У ніч на 5 червня росія завдала комбінованого удару по Слобідському району Харкова.
Відео, як відбувалася дронова атака, розмістив у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
5 червня близько 01:00 окупанти здійснили масовану атаку дронами типу «Герань-2». Безпілотники влучили у дві багатоповерхівки. В одній із них пожежа охопила верхній поверх і дах. В іншій — двигун дрона пробив стіну на другому поверсі. Пошкоджено також автомобілі, кіоски, нежитлову будівлю.
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Раніше РЕДПОСТ публікував фото, як виглядають наслідки комбінованого удару по Слобідському району Харкова.
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Складно буде зібратися, можливі суперечливі дії та апатія. Зате в непередбачуваних ситуаціях можна досягти успіху.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
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