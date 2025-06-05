05.06.2025 13:58 Рита Парфенова

Відео, як росія била дронами по житловій забудові Харкова

У ніч на 5 червня росія завдала комбінованого удару по Слобідському району Харкова.

Відео, як відбувалася дронова атака, розмістив у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

5 червня близько 01:00 окупанти здійснили масовану атаку дронами типу «Герань-2». Безпілотники влучили у дві багатоповерхівки. В одній із них пожежа охопила верхній поверх і дах. В іншій — двигун дрона пробив стіну на другому поверсі. Пошкоджено також автомобілі, кіоски, нежитлову будівлю.

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Раніше РЕДПОСТ публікував фото, як виглядають наслідки комбінованого удару по Слобідському району Харкова.