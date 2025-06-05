05.06.2025 14:14 Рита Парфенова

Стан ліквідації наслідків обстрілу Слобідського району: закрито більшість вікон

У Слобідському районі Харкова внаслідок нічного обстрілу постраждали 12 житлових будинків. Комунальні служби вже закрили понад половину вибитих вікон і продовжують відновлювальні роботи.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, в ніч на 5 червня в Слобідському районі Харкова внаслідок російської атаки були пошкоджені 12 житлових будинків. Загалом зруйновано 319 вікон та 55 балконних склінь.

Відразу після обстрілу бригади СКП «Харківзеленбуд» розчистили територію від повалених дерев та надали допомогу рятувальникам у доступі до пошкоджених квартир.

Станом на 12:00 комунальні служби міста закрили 63% вибитих вікон у квартирах та 43% – у місцях загального користування, а також третину балконів. До відновлювальних робіт залучені КП «Харківжитлобуд», КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківспецбуд».

Паралельно фахівці КП «Житлокомсервіс» обстежують постраждалі будинки та надають мешканцям консультації щодо отримання компенсацій у межах державної програми «єВідновлення».

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Раніше РЕДПОСТ публікував фото, як виглядають наслідки комбінованого удару по Слобідському району Харкова.