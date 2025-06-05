05.06.2025 14:28 Рита Парфенова

У Харкові за тиждень народилося 75 дітей

З 28 травня по 4 червня в медичних закладах Харкова народилося 75 малюків – 40 хлопчиків і 35 дівчаток, включно з однією парою двійнят.

У Харкові протягом тижня, з 28 травня по 4 червня, на світ з’явилося 75 дітей. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ.

Згідно з наданими даними, серед новонароджених – 40 хлопчиків та 35 дівчаток. Також медики зафіксували одну двійню – хлопчика та дівчинку.

Незважаючи на складні умови воєнного часу, медичні заклади Харкова продовжують надавати акушерську допомогу. Всього від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в місті народилося 8365 дітей.

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