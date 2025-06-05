    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові за тиждень народилося 75 дітей
05.06.2025  14:28   Рита Парфенова

У Харкові за тиждень народилося 75 дітей

З 28 травня по 4 червня в медичних закладах Харкова народилося 75 малюків – 40 хлопчиків і 35 дівчаток, включно з однією парою двійнят.

немовля

У Харкові протягом тижня, з 28 травня по 4 червня, на світ з’явилося 75 дітей. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ.

Згідно з наданими даними, серед новонароджених – 40 хлопчиків та 35 дівчаток. Також медики зафіксували одну двійню – хлопчика та дівчинку.

Незважаючи на складні умови воєнного часу, медичні заклади Харкова продовжують надавати акушерську допомогу. Всього від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в місті народилося 8365 дітей.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 5 червня 2025 року.

Тэги:  народилося, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.05 Суспільство У Харкові за тиждень народилося 60 дітей, зокрема двійня дівчаток 15.05 Суспільство За тиждень у Харкові народилися 53 дитини 08.05 Суспільство Скільки дітей народилось у Харкові за минулий тиждень
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 