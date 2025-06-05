05.06.2025 11:56 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 5 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 14

Золочів – 13

Богодухів – 16

Коломак – 14

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 12

Слобожанське – 12

Куп’янськ – 10

Берестин – 12

Лозова – 10

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 4 червня 2025 року.