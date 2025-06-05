05.06.2025 12:27 Рита Парфенова

У Харкові двоє чоловіків напали на жінку та зірвали з неї ланцюжок (відео)

У Холодногірському районі Харкова рецидивісти напали на 65-річну жінку, зірвали з неї прикрасу та забризкали очі газом. Поліція затримала зловмисників протягом доби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Інцидент стався 3 червня близько 14:20 у Холодногірському районі Харкова. До поліції звернулася 65-річна місцева мешканка, яка повідомила, що на неї скоєно розбійний напад.

За словами потерпілої, вона сиділа на лавці, коли один із чоловіків підійшов ззаду, зірвав з її шиї золотий ланцюжок із підвіскою та забризкав очі рідиною з газового балончика. Після цього обидва нападники втекли.

Менш ніж за добу правоохоронці встановили та затримали підозрюваних. Ними виявилися раніше судимі мешканці Харківщини віком 36 та 33 років. Їх затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

Нападникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 41-річний харків’янин, під дією наркотиків, пограбував знайомого, вимагаючи неіснуючий борг, але був оперативно затриманий поліцією.