05.06.2025 12:59 Рита Парфенова

Синхроністки з Харкова здобули «срібло» на чемпіонаті Європи

Збірна України з синхронного плавання виборола друге місце у технічній групі на Євро-2025. У складі команди виступили й три спортсменки з Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

На чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що триває у португальському Фуншалі з 2 по 5 червня, національна збірна України з синхронного плавання здобула срібну медаль у дисципліні «технічна група».

До складу команди увійшли представниці Харківщини — Олександра Горецька, Єлизавета Лимар і Дар’я Принько. Разом з ними виступили Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Аліса Кулик, Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна.

Українки отримали за свій виступ 266.2233 бали — це найвищий результат команди у нинішньому сезоні.

Це перша нагорода збірної в цьому виді програми на континентальній першості — команда вперше піднялася на п’єдестал саме в технічній групі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на ІІ етапі Світової серії з пляжної боротьби харківські спортсмени вибороли дві золоті та дві срібні медалі.