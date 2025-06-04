04.06.2025 12:30 Рита Парфенова

Харківські борці здобули чотири медалі на етапі Світової серії з пляжної боротьби

На ІІ етапі Світової серії з пляжної боротьби харківські спортсмени вибороли дві золоті та дві срібні медалі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

30–31 травня в Хорватії відбувся другий етап Світової серії з пляжної боротьби серед дорослих. У змаганнях взяли участь 120 спортсменів із 15 країн.

Харківські борці показали високий результат, здобувши чотири медалі. Переможцями у своїх вагових категоріях стали Алевтина Ляшенко (до 50 кг) та Ірина Пасічник (понад 70 кг), які вибороли золоті нагороди. Срібні медалі завоювали Олексій Борута (до 70 кг) і Олена Нікітінська (до 70 кг).

У загальному заліку національна збірна України посіла перше місце, здобувши 10 медалей: 4 золоті, 5 срібних і 1 бронзову.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на чемпіонаті Європи з таїландського боксу Муай-Тай в Туреччині харків’яни Дмитро Шелесько та Єгор Скурихін принесли Україні дві медалі – «золоту» і «бронзову».