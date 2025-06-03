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03.06.2025  14:03   Рита Парфенова

Двоє спортсменів з Харківщини вибороли «золото» та «бронзу» на чемпіонаті Європи з Муай-Тай

На чемпіонаті Європи з таїландського боксу Муай-Тай в Туреччині харків’яни Дмитро Шелесько та Єгор Скурихін принесли Україні дві медалі – «золоту» і «бронзову».

збірна з Муай-Тай

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

З 22 травня по 1 червня 2025 року в місті Анталія (Туреччина) відбувся чемпіонат Європи з таїландського боксу Муай-Тай за версією IFMA. У змаганнях взяли участь спортсмени з багатьох країн, а українська збірна продемонструвала високий рівень підготовки.

У підсумку національна команда України завоювала 12 медалей: 6 золотих, 3 срібні та 3 бронзові, що дозволило посісти друге місце в загальнокомандному заліку.

До складу збірної входили представники Харківської області. Дмитро Шелесько здобув золоту медаль у ваговій категорії до 57 кг, а Єгор Скурихін виборов бронзову нагороду у ваговій категорії до 81 кг.

Дмитро Шелесько та Єгор Скурихін

Ці результати вкотре підтверджують високий рівень харківської школи бойових мистецтв на міжнародній арені.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що відкрита командна першість КДЮСШ №6 з вільної боротьби відбулася 31 травня в Харкові.

Тэги:  спорт, бокс
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