03.06.2025 14:19 Рита Парфенова

Троє загиблих, троє поранених: росіяни обстріляли село Чистоводівка на Ізюмщині (фото)

У результаті обстрілу російською армією села Чистоводівка Куньєвської громади загинули троє людей, серед них – працівник, який монтував інтернет. Ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

3 червня близько 10:30 російські війська завдали удару по селу Чистоводівка Ізюмського району Харківської області. За попередніми даними, обстріл здійснено з реактивної системи залпового вогню з використанням касетних боєприпасів.

Унаслідок атаки загинули троє людей: 53-річна жінка та двоє чоловіків віком 31 і 53 років. Один із загиблих – працівник, який встановлював інтернет у населеному пункті й перебував на вулиці під час обстрілу. Ще троє мешканців – чоловіки 38 і 33 років та 71-річна жінка – зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Люди продовжують звертатися по медичну допомогу.

Внаслідок обстрілу також зруйновано і пошкоджено приватні житлові будинки. Ізюмська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Наразі тривають процесуальні дії з фіксації злочину та збору доказів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські війська завдали ударів по семи населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще шестеро зазнали поранень.