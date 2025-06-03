Троє загиблих, троє поранених: росіяни обстріляли село Чистоводівка на Ізюмщині (фото)

У результаті обстрілу російською армією села Чистоводівка Куньєвської громади загинули троє людей, серед них – працівник, який монтував інтернет. Ще троє отримали поранення.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські війська завдали ударів по семи населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще шестеро зазнали поранень.
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