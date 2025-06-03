03.06.2025 09:26 Рита Парфенова

За добу на Харківщині обстріляно 7 населених пунктів: 3 загиблих, 6 поранених

Російські війська завдали ударів по семи населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще шестеро зазнали поранень. Руйнувань зазнали будинки, пошта, ліцей і промислові об’єкти.



На фото с. Коротич

Фото: ХОВА

Протягом минулої доби війська рф здійснили масовані обстріли семи населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок атак загинули троє мирних жителів, ще шестеро отримали поранення.

У місті Куп’янськ постраждали п’ятеро людей – жінки віком 55, 60, 61 і 62 років, а також 59-річний чоловік.

У селищі Ківшарівка Куп’янської громади ворожий обстріл забрав життя двох жінок – 62 та 64 років.

У місті Балаклія загинув 31-річний чоловік, поранень зазнав ще один – 38-річний.

Для ударів по Харківщині противник застосував широкий спектр озброєння, зокрема:

17 некерованих авіаційних ракет;

17 керованих авіабомб (КАБ);

18 дронів типу «Герань-2»;

4 «Шахеди»;

1 БпЛА невстановленого типу;

1 дрон типу FPV.

Унаслідок ворожих атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі – поштове відділення;

у Куп’янському районі – шість приватних будинків, будівлю ліцею та автомобіль;

в Ізюмському районі – житловий будинок і три підприємства.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 3 червня російські дрони атакували поштовий термінал у селищі Новий Коротич під Харковом. Сталася пожежа на площі 3000 кв. м (відео, фото).