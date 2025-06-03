Понад 10 влучань дронів по поштовому терміналу у передмісті Харкова спричинили масштабну пожежу (відео, фото)

У ніч на 3 червня російські дрони атакували поштовий термінал у селі Новий Коротич під Харковом. Сталася пожежа на площі 3000 кв. м. Постраждалих немає.
Чергова терористична атака російських безпілотників сталася в ніч на 3 червня – зафіксовано понад 10 влучань дронів-камікадзе по території поштового терміналу в селі Новий Коротич Харківського району. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Внаслідок удару виникла масштабна пожежа. Загорілися дві складські будівлі та вантажні контейнери загальною площею близько 3000 квадратних метрів.
До ліквідації пожежі були залучені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також відділення місцевої пожежної команди.
За попередніми даними, загиблих і травмованих внаслідок обстрілу немає.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 1-2 червня рятувальники Харківщини ліквідували 14 пожеж, дві з яких були спричинені російськими обстрілами.
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