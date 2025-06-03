03.06.2025 08:19 Рита Парфенова

У Харкові та західній частині області 3 червня прогнозують грозу, місцями град і шквали

У другій половині дня 3 червня на Харківщині очікуються грозові дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності (жовтий).



Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 3 червня, у другій половині дня та до кінця доби на території Харківщини прогнозуються небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У місті Харків очікується гроза. У західній частині області можливі грози, місцями – град і шквали вітру зі швидкістю 15–20 м/с.

Український гідрометцентр попереджає про перший рівень небезпечності (жовтий). Мешканців регіону просять бути обережними, стежити за прогнозами та уникати перебування під деревами й рекламними конструкціями під час негоди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 чеврня у Харкові очікується до 30° тепла вдень.