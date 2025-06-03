03.06.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 червня

Протягом дня небо над Харковом буде вкрите хмарами. У другій половині дня розпочнеться дрібний дощ, який триматиметься до вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 червня очікується мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 28 – 30° тепла.

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Народні прикмети

якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою.

також по цьому дню судили про початок зими: "Якщо 3 червня дощ з градом, то 3 грудня – сніг з крупою".

весь день йде дощ – можуть з'явитись перші гриби: червоноголовці, підберезовики, білі.

кричать сови – до поганої погоди.

багато роси на траві – вродить льон.

комахи гудуть – на хорошу погоду.

зозулі кують – до потепління.