Прогноз погоди у Харкові на 3 червня

Протягом дня небо над Харковом буде вкрите хмарами. У другій половині дня розпочнеться дрібний дощ, який триматиметься до вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
3 червня очікується мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 28 – 30° тепла.
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Протягом дня небо над Харковом буде вкрите хмарами. У другій половині дня розпочнеться дрібний дощ, який триматиметься до вечора.
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