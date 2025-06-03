03.06.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 3 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Емоції можуть вийти з-під контролю – уникайте імпульсивних рішень. Зате творчість, інтуїція й спілкування сьогодні на висоті.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки радять Овну вирватися якнайдалі за рамки рутини та повсякденної метушні! Зробити це можна по-різному, було б бажання. Овен може запланувати побачення на вечір, купити квиток до театру чи кіно. А може вибратися з друзями туди, де ще ніколи не бував. Можна поекспериментувати у творчості чи кулінарії, оновити гардероб, купити екзотичний тур… Овну достатньо зробити лише перший крок назустріч змінам, і він не пошкодує: події підхоплять його і поведуть за собою, а внутрішня організованість не дасть помилок!

Телець (21 квітня – 21 травня)

День Тельця обіцяє пройти під зіркою меланхолії та зневіри. На жаль, все, що не вдалося зробити вчора, цього дня тим більше не вийде закінчити. Та що там закінчити, якщо навіть починати Тельцю нічого не захочеться? Повний сплін та відсутність ентузіазму. А тому, якщо можна якісь справи відкласти на потім, так і зробіть. Це піде їм на користь.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У повсякденному житті Близнюків не намічається жодних особливих змін. Справи обіцяють йти без зайвої метушні, а ухвалені рішення відрізнятимуться виваженістю. До того ж, Близнюки не схильні ризикувати, воліючи поводитися обережно. Можливо, цього дня і не буде жодних революційних проривів і звершень, зате й неприємних падінь не передбачається.

Рак (22 червня – 23 липня)

Головним трендом дня Рак матиме нудьгу. З одного боку, в душі йому буде хотітися зайнятися хоч чимось цікавим. З іншого боку, шансів для цього буде, на жаль, небагато. Не варто очікувати, що хтось із оточуючих візьме ініціативу на себе і виведе Рака із цього пасивного стану. Знайти ж розвагу самотужки Раку теж навряд чи вдасться. Ну що ж, іноді й понудьгувати теж не заважає.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев буде готовий мало не в кожному зі своїх знайомих побачити ознаки консерватора та ретрограду. Особливо виводитиме з себе небажання оточуючих прийняти його думки та ідеї. Нічим, окрім твердолобої впертості, Лев пояснити таку поведінку не зможе і продовжуватиме наполягати на своїй – не менш уперто.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Усі охочі покататися на шиї у Діви можуть відпочивати: розгойдати її на будь-яку справу навряд чи вийде. В принципі, Діва навіть заперечувати не стане - просто вона так довго вагатиметься і розмірковуватиме, що у охочих покататися за її рахунок терпіння не вистачить. Але й у своїх власних справах Діва теж не буде надто спритною. Швидше за все, весь день так і піде на розгойдування та роздуми.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Якщо щось і здатне вивести Терези з себе, так це необхідність щось змінювати. Будь-які зміни в житті або у відносинах здаватимуться Терезам необґрунтованими, нелогічними, та й взагалі непотрібними. Якщо хтось починає якусь революцію, то варто зауважити: день для цього далеко не кращий. А вже в компанії Терезів – особливо.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День у Скорпіона обіцяє пройти без особливих потрясінь. Справи вдаватимуться досить легко, а доля може надати добрий шанс зміцнити свій суспільний статус. Щоб не злякати успіх, Скорпіону слід уникати будь-якої екстравагантності як у зовнішньому вигляді, так і в поведінці. Класичний стиль, стриманість у словах і жестах, – і успіх повернеться до вас потрібною частиною тіла!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець буде явно не налаштований на нові знайомства. Та й взагалі, до всього нового він ставитиметься з великою обережністю. Зате вже якщо знайомство цього дня таки відбудеться, то можна очікувати, що воно буде особливо міцним та довгим. Новий друг може стати найближчим і улюбленим для Стрільця на довгі роки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Інтелект Козерога буде не тільки загострений, а й гармонійно доповнений такою корисною якістю, як критичність мислення. Іншими словами, безглуздих думок у Козерога буде менше звичайного, а ймовірність наробити дурниць і зовсім мінімальна. Не варто упускати такий сприятливий момент, адже саме цього дня Козерогу випадає шанс якнайкраще вирішити будь-які свої питання та проблеми.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій буде дуже дбайливим і акуратним господарем. Навіть не намагайтеся просити у Водолія грошей у борг – не дасть! Або дасть із такими застереженнями, що й брати не захочеться. Взагалі у всьому, що стосується свого гаманця, Водолій не буде схильний йти на жодні поступки. У тому числі, він не потуратиме і своїм власним забаганкам, і в покупках, і в їжі виявляючи розумну стриманість.

Риби (20 лютого – 20 березня)

День обіцяє пройти на тлі нав'язливих роздумів на тему: що ж краще – рішучість чи обережність? Поки міркуєте, ризикуєте прогаяти і час, і можливості. А відповідь насправді очевидна: вибираючи з цих двох якостей, спробуйте їх поєднати. Взагалі для Риб правило успіху звучить приблизно так: "Прийшов, обдумав, переміг".