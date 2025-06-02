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02.06.2025  21:45   Віталій Хіневич

У Харківській області виявлено факт незаконної торгівлі підакцизною продукцією

Днями правоохоронцями проведено перевірку місцевих торгівельних закладів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
Поліцейські офіцери Височанської громади виявили порушення порядку провадження господарської діяльності 
 
Під час якої в одному із магазинів виявлено факт незаконної торгівлі підакцизною продукцією. При перевірці документів виявилося, що у власника крамниці відсутні дозвільні документи на реалізацію алкогольних напоїв.
 
За даним фактом правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Із приміщення магазину вилучено понад 190 літрів алкогольних напоїв.
 
Поліцейські закликають підприємців дотримуватися вимог чинного законодавства щодо реалізації підакцизної продукції.
 
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Тэги:  події, харків
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