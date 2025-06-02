02.06.2025 21:05 Віталій Хіневич

Харківські студенти відвідали Львів у межах проєкту «Пліч-о-пліч»

Студентська молодь Харкова здійснила поїздку до Львова в рамках національного проєкту «Пліч-о-пліч».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Там студенти зустрілися з міським головою Львова Андрієм Садовим та першим заступником міського голови Андрієм Москаленком. Вони обговорили питання розвитку молоді, міст і країни в умовах повномасштабної війни.

Студенти також взяли участь у всеукраїнському науково-технологічному фестивалі «OL Science & Tech Fest 2025». В рамках заходу вони відвідали лекції науковців, а також ознайомилися з експозицією виставки наукових розробок та інновацій «Open Air», в якій взяли участь Національний аерокосмічний університет «ХАІ» та Харківський національний університет радіоелектроніки. На всеукраїнських інженерних змаганнях свої проєкти представили також студенти цих вишів та Українського державного університету залізничного транспорту.

Окремою подією візиту стала зустріч з лауреатом Нобелівської премії, фізиком Кіпом Торном, відомим як науковий консультант фільмів «Інтерстеллар», «Тенет» та «Оппенгеймер».

Крім того, харківські студенти відвідали МолоДвіж Центр, де ознайомилися з молодіжною інфраструктурою Львова, побували в реабілітаційному центрі UNBROKEN, де надають допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни, а також зустрілися з журналістом і медіаекспертом Андрієм Куликовим, з яким обговорили роль етичних стандартів журналістики та питання інформаційної безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшов прем'єрний показ опери, поставленої студентами.