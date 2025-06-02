02.06.2025 20:25 Віталій Хіневич

Медики Харківщини врятували життя пацієнту

Бригада №1007 отримала виклик до 60-річного чоловіка. Прибувши на місце, медики застали чоловіка в стані клінічної смерті.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Завдяки професійним діям та злагодженій роботі бригади 1007 у складі: парамедика Фектістової Тетяни та ЕМТ Нарикова Віталія вдалося успішно провести серцево-легеневу реанімацію та повернути пацієнта до життя.

Для подальшої шпиталізації чоловіка передали бригаді №401 у складі: лікаря Зудової Ірини, парамедика Бутенка Дмитра та ЕМТ Рубана Івана.

Під час підготовки до транспортування серце пацієнта знову зупинилось. Завдяки злагодженим та своєчасним реанімаційним заходам бригади №401 вдалося знову відновити вітальні функції. Пацієнта було доставлено до лікувального закладу.

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