Медики Харківщини врятували життя пацієнту

Бригада №1007 отримала виклик до 60-річного чоловіка. Прибувши на місце, медики застали чоловіка в стані клінічної смерті.
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День сприятливий для поточних справ, фінансів і навчання. Важливо зберігати спокій і не бути байдужим до оточення.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.
Щорічно 2 червня у багатьох країнах світу відзначають барвисте свято — День запуску повітряних зміїв та паперових літаків.
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