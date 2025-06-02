    
Главная Новини Харкова Медицина Медики Харківщини врятували життя пацієнту
02.06.2025  20:25   Віталій Хіневич

Медики Харківщини врятували життя пацієнту

Бригада №1007 отримала виклик до 60-річного чоловіка. Прибувши на місце, медики застали чоловіка в стані клінічної смерті.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
Завдяки професійним діям та злагодженій роботі бригади 1007 у складі: парамедика Фектістової Тетяни та ЕМТ Нарикова Віталія вдалося успішно провести серцево-легеневу реанімацію та повернути пацієнта до життя.
 
Для подальшої шпиталізації чоловіка передали бригаді №401 у складі: лікаря Зудової Ірини, парамедика Бутенка Дмитра та ЕМТ Рубана Івана.
 
 
Під час підготовки до транспортування серце пацієнта знову зупинилось. Завдяки злагодженим та своєчасним реанімаційним заходам бригади №401 вдалося знову відновити вітальні функції. Пацієнта було доставлено до лікувального закладу.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 2 червня.
 
Тэги:  медицина, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.05 Медицина В Україні завершився епідсезон 2024/2025: у МОЗ підбили підсумки 24.05 Медицина Як уникнути укусу змії та що робити в разі небезпеки: поради фахівців 24.05 Медицина Раптова зупинка кровообігу: медики Харківщини врятували чоловіка
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 