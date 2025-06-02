Який радіаційний фон в Харкові та області на 3 червня

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Гороскоп на 2 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День сприятливий для поточних справ, фінансів і навчання. Важливо зберігати спокій і не бути байдужим до оточення.

Прогноз погоди у Харкові на 2 червня Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.