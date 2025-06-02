02.06.2025 11:47 Рита Парфенова

На Харківському напрямку за добу знищено понад 120 одиниць техніки та 85 укриттів ворога

Окупанти за добу здійснили понад 600 обстрілів і запустили 133 дрони-камікадзе. Сили оборони завдали противнику значних втрат, ліквідувавши 59 окупантів і знищивши десятки дронів, техніки й укриттів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 2 червня оперативна обстановка в зоні відповідальності ОТУ “Харків” залишається складною, але контрольованою. Минулої доби ворог двічі завдав ракетних ударів і провів два авіаудари з використанням чотирьох керованих авіабомб (КАБів). Також зафіксовано застосування 133 дронів-камікадзе та 603 обстріли позицій українських захисників.

У районах населених пунктів Фиголівка, Глибоке та Красне Перше російські сили тричі намагалися атакувати позиції оборонців, проте безуспішно.

Сили оборони України продовжують завдавати противнику значних втрат. За минулу добу ворог втратив 59 військових, з яких 21 – безповоротно. Також знищено або пошкоджено 122 одиниці озброєння і військової техніки, серед яких:

13 автомобілів;

6 артилерійських систем;

89 безпілотників;

13 одиниць спеціальної техніки;

один засіб радіоелектронної боротьби.

Окрім цього, українські воїни знищили 85 укриттів для особового складу ворога та місце зберігання боєприпасів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби Сили оборони України відбивали атаки росіян у районах населених пунктів Фиголівка, Глибоке, Красне Перше, Степова Новоселівка та Нова Кругляківка.