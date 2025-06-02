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02.06.2025  08:52   Рита Парфенова

На Харківському та Куп’янському напрямках за добу – 13 боєзіткнень

Протягом минулої доби Сили оборони України відбивали атаки росіян у районах населених пунктів Фиголівка, Глибоке, Красне Перше, Степова Новоселівка та Нова Кругляківка.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку протягом доби відбулося три бойові зіткнення. Ворог атакував у районах населених пунктів Фиголівка, Глибоке та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку зафіксовано десять спроб штурму українських позицій. Сили оборони стримували наступ противника поблизу Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

Окрім цього, російська армія завдала авіаударів по території Харківщини — під обстрілами опинилися населені пункти Борова та Ветеринарне.

генштаб зсу мапа

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 2 червня російські війська здійснили комбіновану атаку по Харкову та Чугуєву із застосуванням дронів-камікадзе й балістичних ракет.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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