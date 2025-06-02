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02.06.2025  09:20   Рита Парфенова

На Харківщині за добу ліквідовано дві пожежі після обстрілів

Протягом доби рятувальники Харківщини ліквідували 14 пожеж, дві з яких були спричинені російськими обстрілами.

рятувальник дснс

Як повідомляє РЕДПОСТ, впродовж доби з 1 по 2 червня підрозділи ДСНС Харківщини здійснили 28 оперативних виїздів. Серед них — ліквідація пожеж, евакуація цивільних, розмінування та реагування на наслідки обстрілів.

Зокрема, дві з 14 пожеж виникли внаслідок ворожих атак — у Чугуївському та Ізюмському районах області. Найбільше постраждали міста Харків та Чугуїв, по яких російські війська завдали ударів безпілотниками та балістичними ракетами близько четвертої ранку 2 червня.

У Холодногірському районі Харкова внаслідок удару дронів було зруйновано виробничо-складське приміщення приватного підприємства, яке розташоване поруч із житловим сектором. Постраждали шестеро людей, серед них – семирічна дитина. Пожежі вдалося уникнути.

У Київському районі ракети влучили у землю біля житлових багатоповерхівок і гуртожитку, пошкодивши фасади, вікна та об’єкти транспортної інфраструктури. Постраждалих немає, займання також не зафіксовано.

Натомість у Чугуєві удар дронів спричинив руйнування та пожежу в нежитловому складському приміщенні. За попередніми даними, обійшлося без травмованих.

Крім того, за допомогою броньованої техніки рятувальники евакуювали п’ятьох мирних жителів із міста Куп’янськ і села Мирне. Також за добу піротехніки ДСНС вилучили й знешкодили дев’ять вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 2 червня російські війська здійснили комбіновану атаку по Харкову та Чугуєву із застосуванням дронів-камікадзе й балістичних ракет.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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