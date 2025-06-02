Від обстрілів Харкова та п’яти громад області поранено 12 людей, серед них двоє дітей

Ворог застосував ракети, дрони-камікадзе, керовані авіабомби та артилерію задля обстрілів Харкова та населених пунктів області.
На фото м. Харків
Упродовж минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків і п’яти населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих атак постраждало 12 цивільних осіб, серед них двоє дітей. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Зокрема, у Харкові травм зазнали семирічний хлопчик, жінки 56, 35 і 81 років та чоловіки 42 і 36 років. У місті Куп’янськ – поранено трьох жінок віком 49, 68 і 75 років. Також у селищі Вільшани Солоницівської громади поранень зазнали семирічний хлопчик, 36-річна жінка і 37-річний чоловік.
Окупанти завдали комбінованої атаки: Холодногірський район Харкова атакували трьома дронами типу «Герань-2», Київський район – двома засобами балістичного ураження.
Загалом по території Харківщини зафіксовано використання таких видів озброєння:
Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільні об’єкти:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 2 червня російські війська здійснили комбіновану атаку по Харкову та Чугуєву із застосуванням дронів-камікадзе й балістичних ракет.
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