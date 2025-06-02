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02.06.2025  09:46   Рита Парфенова

Від обстрілів Харкова та п’яти громад області поранено 12 людей, серед них двоє дітей

Ворог застосував ракети, дрони-камікадзе, керовані авіабомби та артилерію задля обстрілів Харкова та населених пунктів області.

обстріл харкова
На фото м. Харків

Упродовж минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків і п’яти населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих атак постраждало 12 цивільних осіб, серед них двоє дітей. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема, у Харкові травм зазнали семирічний хлопчик, жінки 56, 35 і 81 років та чоловіки 42 і 36 років. У місті Куп’янськ – поранено трьох жінок віком 49, 68 і 75 років. Також у селищі Вільшани Солоницівської громади поранень зазнали семирічний хлопчик, 36-річна жінка і 37-річний чоловік.

Окупанти завдали комбінованої атаки: Холодногірський район Харкова атакували трьома дронами типу «Герань-2», Київський район – двома засобами балістичного ураження.

Загалом по території Харківщини зафіксовано використання таких видів озброєння:

  • 1 ракета «Іскандер-М»;
  • 1 ракета (тип встановлюється);
  • 1 керована авіабомба (КАБ);
  • 5 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Шахед»;
  • 1 дрон, ймовірно «Ланцет»;
  • 1 БпЛА невстановленого типу.

Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільні об’єкти:

  • у Харкові – 4 приватні будинки, багатоповерхівка, цивільне підприємство, 3 автомобілі;
  • у Харківському районі – приватний будинок;
  • у Куп’янському районі – 4 приватні будинки, багатоповерхівка, автомобіль, електромережі;
  • у Чугуївському районі – складська будівля;
  • в Ізюмському районі – заклад освіти і лікарня.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 2 червня російські війська здійснили комбіновану атаку по Харкову та Чугуєву із застосуванням дронів-камікадзе й балістичних ракет.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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