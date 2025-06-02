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02.06.2025  09:58   Рита Парфенова

У Лозівському районі під час гри зникли троє дітей: поліція оголосила розшук

У селі Бунакове Лозівського району троє вихованців будинку сімейного типу не повернулися з прогулянки 1 червня.

У Лозівському районі під час гри зникли троє дітей: поліція оголосила розшук

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліція Харківщини розшукує трьох дітей, які зникли 1 червня у селі Бунакове Лозівського району. Близько 17:00 троє вихованців будинку сімейного типу разом з іншими дітьми грали у хованки. Усі діти повернулися, окрім Аліни Терехової, Дениса Українцева та Наталії Українцевої.

Зниклі:

  • Аліна Терехова, 11 років (2013 р.н.): зріст – 160 см, середньої статури, довге русяве волосся. Була одягнена в чорні шорти й чорну футболку;
  • Денис Українцев, 12 років (2012 р.н.): зріст – 150 см, середньої статури, коротке темне волосся. Був одягнений у блакитні шорти, сіру футболку та сірі кросівки;
  • Наталія Українцева, 13 років (2011 р.н.): зріст – 160 см, середньої статури, довге русяве волосся. Була одягнена в жовті шорти, жовту футболку та сині капці.

Поліція закликає всіх, хто має будь-яку інформацію щодо можливого місця перебування дітей, звертатися за телефонами:

  • 102;
  • (057) 452-29-59;
  • (066) 708-49-60.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукали 16-річного хлопця, який зник після вечірньої прогулянки.

Тэги:  розшук, харків
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