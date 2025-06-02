У Лозівському районі під час гри зникли троє дітей: поліція оголосила розшук

У селі Бунакове Лозівського району троє вихованців будинку сімейного типу не повернулися з прогулянки 1 червня.
Як повідомляє РЕДПОСТ, поліція Харківщини розшукує трьох дітей, які зникли 1 червня у селі Бунакове Лозівського району. Близько 17:00 троє вихованців будинку сімейного типу разом з іншими дітьми грали у хованки. Усі діти повернулися, окрім Аліни Терехової, Дениса Українцева та Наталії Українцевої.
Зниклі:
Поліція закликає всіх, хто має будь-яку інформацію щодо можливого місця перебування дітей, звертатися за телефонами:
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукали 16-річного хлопця, який зник після вечірньої прогулянки.
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