30.05.2025 13:43 Рита Парфенова

На Харківщині розшукали 16-річного хлопця, який зник після вечірньої прогулянки

У Лозовій поліцейські впродовж ночі встановили місцезнаходження підлітка, про зникнення якого повідомила мати. З ним усе гаразд – він був у знайомої.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині поліцейські оперативно розшукали 16-річного хлопця, який не повернувся додому після вечірньої прогулянки.

Близько опівночі 30 травня до поліції звернулася 37-річна мешканка Лозової. Вона повідомила, що її син пішов гуляти та не повернувся, а мобільний телефон залишив удома. Зв’язку з підлітком не було.

Правоохоронці Лозівського районного відділу поліції відразу розпочали пошуки. Вже вранці вони встановили, що хлопець перебуває в гостях у своєї подруги в місті Лозова. Зникнення не було пов’язане з будь-якими кримінальними подіями.

Із підлітком та його матір’ю поліцейські провели профілактичну бесіду, щоб подібні ситуації не повторювались у майбутньому.

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