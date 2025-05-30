На Харківщині розшукали 16-річного хлопця, який зник після вечірньої прогулянки

У Лозовій поліцейські впродовж ночі встановили місцезнаходження підлітка, про зникнення якого повідомила мати. З ним усе гаразд – він був у знайомої.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині поліцейські оперативно розшукали 16-річного хлопця, який не повернувся додому після вечірньої прогулянки.
Близько опівночі 30 травня до поліції звернулася 37-річна мешканка Лозової. Вона повідомила, що її син пішов гуляти та не повернувся, а мобільний телефон залишив удома. Зв’язку з підлітком не було.
Правоохоронці Лозівського районного відділу поліції відразу розпочали пошуки. Вже вранці вони встановили, що хлопець перебуває в гостях у своєї подруги в місті Лозова. Зникнення не було пов’язане з будь-якими кримінальними подіями.
Із підлітком та його матір’ю поліцейські провели профілактичну бесіду, щоб подібні ситуації не повторювались у майбутньому.
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Сьогодні зірки не радять заглиблюватися в себе. Краще уникати конфліктів і зосередитися на роботі.
Упродовж усього дня в місті переважатиме хмарність. Ранковий дощ тимчасово припиниться вдень, але ввечері знову посилиться.
30 травня відзначається День жіночої емансипації або, як його ще називають, День емансіпе.
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