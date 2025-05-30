30.05.2025 13:25 Рита Парфенова

Удень та вночі в Харкові реконструюють колектор, який обслуговує кілька районів міста

В Основ’янському районі триває реконструкція 60 метрів зношеного каналізаційного колектора на проспекті Аерокосмічному. Це один із важливих об’єктів критичної інфраструктури, який забезпечує водовідведення від кількох районів Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові на проспекті Аерокосмічному в Основ’янському районі триває заміна двох аварійних ділянок каналізаційного колектора.

За словами начальника Основ’янської експлуатаційної дільниці комплексу «Харківводовідведення» Дмитра Полятикіна, реконструкція охоплює 60 метрів технічно зношеної мережі, яка є ключовою для водовідведення від кількох районів міста.

Роботи проводяться інтенсивними темпами, зокрема й у нічний час. Щоб скоротити терміни ремонту, задіяно кілька бригад, які одночасно виконують підготовчі та технологічні процеси. Уже завершено складний етап демонтажу старого трубопроводу, триває монтаж нових труб, капітальний ремонт оглядових колодязів, а також супутні земляні роботи.

Усі матеріали – сучасні та з високою зносостійкістю, до робіт залучено спецтехніку та інженерів лабораторії телевізійного контролю. Для забезпечення безперебійного водовідведення під час реконструкції застосовується альтернативна схема перекачування стоків.

Полятикін повідомив, що основною причиною аварій на колекторах є наслідки ворожих обстрілів, які періодично залишають критичну інфраструктуру міста без електроенергії та порушують гідравлічний режим роботи систем.

По завершенні робіт територію впорядкують. Загалом у районі вже оновлено понад 60 метрів трубопроводу, і ремонтники продовжують своєчасно реагувати на всі звернення мешканців.

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Раніше РЕДПОСТ публікував фото, як у Слобідському районі Харкова тривають роботи по заміні трубопроводу діаметром 800 мм.

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