30.05.2025 12:47

У Харкові викрили наркогрупу, організовану ув’язненим за вбивство (фото)

34-річний засуджений за умисне вбивство організував мережу збуту наркотиків прямо з колонії. У схемі брали участь ще троє осіб, один із яких також відбуває покарання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.

Харківські правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка займалася збутом наркотичних засобів і психотропних речовин.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, чотирьом чоловікам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконний обіг наркотиків, вчинений організованою групою.

За даними слідства, організатором схеми був 34-річний харків’янин, який нині відбуває покарання за умисне вбивство. Перебуваючи в колонії, він налагодив канал постачання наркотиків і психотропів. До схеми залучив трьох осіб, один із яких також є ув’язненим — він приймав замовлення через заборонені інтернет-магазини.

Організатор закуповував оптові партії психотропних речовин, зокрема PVP, 4-MMC та канабіс. Двоє спільників, які перебували на волі, фасували товар і передавали його клієнтам різними способами: через закладки, поштові відправлення або безпосередньо з рук у руки.

Під час обшуків вилучено близько кілограма наркотичних і психотропних речовин, банківські картки, спеціальне обладнання, готівку та інші речові докази.

Усім фігурантам справи вже повідомлено про підозру, вони перебувають під вартою. Слідчі встановлюють інших осіб, причетних до схеми.

Досудове розслідування здійснює Слідче управління ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід – Управління СБУ в Харківській області спільно з оперативним відділом Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Мін’юсту.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині спіймали двох жінок, які розповсюджували наркотики на сотні тисяч гривень.