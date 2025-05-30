У Харкові викрили наркогрупу, організовану ув’язненим за вбивство (фото)

34-річний засуджений за умисне вбивство організував мережу збуту наркотиків прямо з колонії. У схемі брали участь ще троє осіб, один із яких також відбуває покарання.
Організатор закуповував оптові партії психотропних речовин, зокрема PVP, 4-MMC та канабіс. Двоє спільників, які перебували на волі, фасували товар і передавали його клієнтам різними способами: через закладки, поштові відправлення або безпосередньо з рук у руки.
Під час обшуків вилучено близько кілограма наркотичних і психотропних речовин, банківські картки, спеціальне обладнання, готівку та інші речові докази.
Усім фігурантам справи вже повідомлено про підозру, вони перебувають під вартою. Слідчі встановлюють інших осіб, причетних до схеми.
Досудове розслідування здійснює Слідче управління ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід – Управління СБУ в Харківській області спільно з оперативним відділом Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Мін’юсту.
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