22.05.2025 18:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині спіймали двох жінок, які розповсюджували наркотики на сотні тисяч гривень

Поліцейські виявили у мешканок Харківщини тисячі доз забороненого зілля.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 39 та 40-річні жінки протягом тривалого часу розповсюджували наркотики шляхом так званих «закладок» на території міста Харкова та області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігуранток правоохоронці виявили понад 3 тисячі доз PVP та канабісу. Їх одна з жінок зберігала та фасувала для подальшого збуту.

Загальна вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин за цінами «чорного» ринку складає близько 700 тисяч гривень при їх продажу в роздріб.

Жінок затримано, відправлено під варту та оголошено підозру.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про нальотичка, який вкрав десятки тисяч гривень, вдаривши ножем чоловіка.