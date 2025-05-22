    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині спіймали двох жінок, які розповсюджували наркотики на сотні тисяч гривень
22.05.2025  18:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині спіймали двох жінок, які розповсюджували наркотики на сотні тисяч гривень

Поліцейські виявили у мешканок Харківщини тисячі доз забороненого зілля.

Спіймали двох жінок, які збергігали та розповсюджували наркотики на сотні тисяч гривень: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 39 та 40-річні жінки протягом тривалого часу розповсюджували наркотики шляхом так званих «закладок» на території міста Харкова та області. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігуранток правоохоронці виявили понад 3 тисячі доз PVP та канабісу. Їх одна з жінок зберігала та фасувала для подальшого збуту.
 
Спіймали двох жінок, які збергігали та розповсюджували наркотики на сотні тисяч гривень: Новини Харкова
 
Спіймали двох жінок, які збергігали та розповсюджували наркотики на сотні тисяч гривень: Новини Харкова
 
Загальна вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин за цінами «чорного» ринку складає близько 700 тисяч гривень при їх продажу в роздріб.
 
Жінок затримано, відправлено під варту та оголошено підозру.  
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про нальотичка, який вкрав десятки тисяч гривень, вдаривши ножем чоловіка.
 
Тэги:  наркотики, закладники, харків, кримінал
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.05 Надзвичайні події Патрульні Харкова затримали чоловіка з наркотиками, який збирався робити «закладки» (фото) 16.05 Надзвичайні події Патрульні Харкова за добу виявили 10 осіб із ймовірними наркотиками 13.05 Надзвичайні події На Харківщині злочинне угруповання виготовляло та розповсюджувало наркотики на мільйони гривень (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 