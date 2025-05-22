Комунальники перевірили стан прибудинкових територій в Немишлянському районі Харкова (фото)

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Гороскоп на 22 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День ідеальний для розумової праці та підвищеної продуктивності. Варто записати свої ідеї й зайнятися фінансами – шопінг цього дня буде розсудливим і обдуманим.

Прогноз погоди у Харкові на 22 травня Ранок у Харкові почнеться безхмарно, і така погода протримається до самого вечора. За прогнозами синоптиків, протягом дня небо залишатиметься ясним.