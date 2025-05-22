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22.05.2025  18:30   

Комунальники перевірили стан прибудинкових територій в Немишлянському районі Харкова (фото)

Комісія КП «Харківблагоустрій» обстежила десятки дворів району міста.

Перевірили стан прибудинкових територій в Немишлянському районі комунальники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, комісія комунального підприємства оглянула двори 42 житлових будинків та дійшла висновку
  • санітарний стан  визнати задовільним.
  • на територіях щодня наводять лад
  • облаштовано нову клумбу з декоративними кущами та хвойними деревами.
  • висаджені 1,5 тис. багаторічних рослин
  • пофарбовані понад 6 тис. елементів благоустрою.
Перевірили стан прибудинкових територій в Немишлянському районі комунальники: Новини Харкова
 
Перевірили стан прибудинкових територій в Немишлянському районі комунальники: Новини Харкова
 
Перевірили стан прибудинкових територій в Немишлянському районі комунальники: Новини Харкова
 
Перевірили стан прибудинкових територій в Немишлянському районі комунальники: Новини Харкова
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ремонтники «Харківводоканалу» виконали планово-попереджувальні роботи.
 
Тэги:  комунальники, перевірка, харків
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