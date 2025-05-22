22.05.2025 14:20 Віталій Хіневич

Ремонтники «Харківводоканалу» виконали планово-попереджувальні роботи

Ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» напередодні оперативно провели планово-попереджувальні роботи на технологічному електротехнічному обладнанні насосної станції та водопровідних мережах у Новобаварському районі.

Як повідомив начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій Сергій Топорков, на насосній водопровідній станції у селищі Лідне, що забезпечує водопостачанням жителів району, було своєчасно виконано усі намічені комплексні заходи, передає РЕДПОСТ.

«Ремонтники провели ревізію та профілактику заглибленого електронасоса, зробили поточний ремонт автоматичних вимикачів у електротехнічних шафах та виконали технічне обслуговування електроустаткування. Також було проведено ревізію та заміну приладів обліку води та вимірювання тиску. Ці роботи завершені у встановлений термін, а на час їх проведення для харків'ян було організовано підвезення води автоцистернами підприємства», - зазначив Сергій Топорков.

У свою чергу начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Євген Сальков поінформував про те, що ремонтні бригади підрозділу виконали заміну трьох одиниць запірно-регулюючої арматури на трубопроводах діаметром 150 та 250 мм у зоні роботи насосної станції.

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