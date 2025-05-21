21.05.2025 17:40 Віталій Хіневич

У Салтівському районі відновлюють внутрішньобудинкові комунікації

Під час рясних дощів ремонтні бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» оперативно усувають дефекти зливової каналізації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначив начальник районної дільниці Андрій Євдошенко, найбільше заявок на несправності внутрішньобудинкових зливових систем надійшло саме з Салтівського району. Причини - наслідки ворожих обстрілів і здригання ґрунту від вибухів.

«У Харкові понад 2 тис. будинків з внутрішньобудинковою зливовою системою, третина з них - у Салтівському районі. Під час злив працюємо в посиленому режимі: оперативно виїжджаємо, прочищаємо стокові системи, за потреби - міняємо. Зокрема, завершили ремонт в будинках на вул. Гвардійців-Широнінців, а сьогодні оновлюємо системи на вул. Познанській», - зазначив він.

За його словами, в роботі використовуються сучасні матеріали, менш вразливі до пошкоджень від вибухових хвиль. Також розпочата підготовка до осінньо-зимового періоду.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Салтівському районі Харкова комунальники оновлюють водоводи.