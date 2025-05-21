    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники впорядковують райони Харкова та прикрашають їх десятками тисяч квітів (фото)
21.05.2025  18:00   Дмитро Колонєй

Комунальники впорядковують райони Харкова та прикрашають їх десятками тисяч квітів (фото)

Якими роботами займаються фахівці підприємства розповіли та показали у КП «Харківблагоустрій».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади комунального підприємства продовжують впорядковувати прибудинкові території в усіх районах міста, вони:
 
  • виконали санітарну обрізку понад 60 тис. кущів;
  • засіяли газонною травою більш ніж 12 тис. кв. м;
  • висадили понад 40 тис. багаторічних та понад11,5 тис. однорічних квітів;
  • підтригли живоплот довжиною понад 17 тис. м.;
  • пофарбували близько 67 тис. елементів благоустрою.
 
 
 
 
 
 
Нагадаємо, ранішще РЕДПОСТ писав, що у Салтівському районі відновлюють внутрішньобудинкові комунікації.
 
Тэги:  благоустрій, комунальники, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.05 ЖКГ Комунальники створюють квітники на проспекті у центрі Харкова 14.05 ЖКГ У Харкові триває відновлення багатоповерхівки на вул. Наталії Ужвій після обстрілу (фото) 13.05 ЖКГ У Харкові провели ремонт у 109 житлових будинках за тиждень
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 