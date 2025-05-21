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21.05.2025  18:14   Дмитро Колонєй

РФ поширює фейк, що у Харкові військові вбили мирного жителя

Мешканець Харкова нібито втритав життя за відмову сказати «Слава Україні».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у проросійських Telegram-каналах поширюють фейкове відео, на якому нібито військовослужбовці 82-ї ОДШБр ЗСУ «вбили мирного жителя Харкова за відмову сказати «Слава Україні».
 
Насправді подібного інциденту в Харкові не було — його не фіксували ані правоохоронні органи, ані офіційні джерела. 
 
Про фейковість ролика також свідчить
 
  • відсутність моменту пострілу та розпізнавальних знаків, які б підтверджували, що на відео зображено саме військовослужбовців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.
  • неможливо ідентифікувати локацію зйомки. 
 
Першоджерелом відео є TikTok-акаунт, який раніше вже поширював діпфейки.
 
Мета вкиду — дискредитація Збройних Сил України, деморалізація суспільства та створення атмосфери страху.
 
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Тэги:  фейк, агрессия россии, харків
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