21.05.2025 18:14 Дмитро Колонєй

РФ поширює фейк, що у Харкові військові вбили мирного жителя

Мешканець Харкова нібито втритав життя за відмову сказати «Слава Україні».

Як повідомляє РЕДПОСТ , у проросійських Telegram-каналах поширюють фейкове відео , на якому нібито військовослужбовці 82-ї ОДШБр ЗСУ «вбили мирного жителя Харкова за відмову сказати «Слава Україні».

Насправді подібного інциденту в Харкові не було — його не фіксували ані правоохоронні органи, ані офіційні джерела.

Про фейковість ролика також свідчить

відсутність моменту пострілу та розпізнавальних знаків, які б підтверджували, що на відео зображено саме військовослужбовців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.

неможливо ідентифікувати локацію зйомки.

Першоджерелом відео є TikTok-акаунт, який раніше вже поширював діпфейки.

Мета вкиду — дискредитація Збройних Сил України, деморалізація суспільства та створення атмосфери страху.

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