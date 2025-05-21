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21.05.2025  18:28   Мирон Зелений

Випускники шкіл танцюють вальс у центрі Харкова (фото)

У Харкові тривають зйомки випускних вальсів. Для святкових кадрів обирають площу Свободи, Зеркальний струмінь, Сад Шевченка та інші знакові локації.

Харків, школа, вальс, випускний

У центрі Харкова — святкова атмосфера: випускники шкіл танцюють вальс і фотографуються на фоні знайомих усім локацій, повідомляє РЕДПОСТ
 
Біля Держпрому, Зеркального струменю та в саду Шевченка відбулись зйомки фінального вальсу учнів трьох шкіл міста. У святковому вбранні, під класичну музику, юнаки й дівчата кружляли на фоні символів Харкова.
 
Попри війну, діти й педагоги зберігають традиції й створюють атмосферу свята — з посмішками, музикою та впевненістю у майбутньому.

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Тэги:  харків, вальс, школа, випускний
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