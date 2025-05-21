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21.05.2025  19:00   Дмитро Колонєй

Постраждали жінки, чоловік під завалами, зруйновані десятки будинків: наслідки ударів по Харківщині (фото)

Окупанти вдарили по житлових секторах населених пунктів Харківщини.

Зруйновані десятки будинків, постраждали жінки, чоловік під завалами через удар ворога: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, ворог вчинив чергові воєнні злочини на Харківщині
 
  • 21 травня 2025 року близько 9:40 окупаціна армія завдала авіаційного удару по селищу Купʼянськ-Вузловий. КАБ поцілив у багатоквартирний житловий будинок. 70-річна жінка дістала травми, 66-річна отримала поранення. Її чоловік під завалами. Ймовірно, він загинув. Служби працюють на місці з урахуванням безпекової ситуації. Інформація буде оновлюватись.
Зруйновані десятки будинків, постраждали жінки, чоловік під завалами через удар ворога: Новини Харкова
 
Зруйновані десятки будинків, постраждали жінки, чоловік під завалами через удар ворога: Новини Харкова
 
Зруйновані десятки будинків, постраждали жінки, чоловік під завалами через удар ворога: Новини Харкова
 
Зруйновані десятки будинків, постраждали жінки, чоловік під завалами через удар ворога: Новини Харкова
 
Зруйновані десятки будинків, постраждали жінки, чоловік під завалами через удар ворога: Новини Харкова
 
  • Близько 12:45 російська армія здійснила обстріл Купʼянська. Пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків, господарчі приміщення. Вибухове поранення отримала жінка, її госпіталізували до лікарні. За попередніми даними, ворог бив по місту з РСЗВ «Град».
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив світлини наслідків ворожих обстрілів Куп'янщини.
 
Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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