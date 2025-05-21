21.05.2025 19:22 Дмитро Колонєй
У Харкові по низці вулиць не курсуватимуть трамваї
Як ходитиме трамвай та тимчасовий автобус та з чим пов'язані зміни у маршрутах транспорту розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.
У Харкові по низці вулиць не курсуватимуть трамваї
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 22 та 23 травня 2025 року з 9:00 до 16:00 через фарбування конструкцій пішохідного мосту на узвозі Клочківському, буде припинений рух трамваїв по
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узвозу Клочківському,
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пр. Незалежності,
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вул. Трінклера,
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вул. Миколи Хвильового,
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вул. Мироносицькій,
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майдану Іподрому, на ділянці від вул. Клочківської до розворотного кола «Центральний парк»
Трамвай №12 курсуватиме так:
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частина 1: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська»;
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частина 2: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка».
Тимчасовий автобус №12 ходитиме наступним шляхом руху:
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вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») – вул. Велика Панасівська –пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – вул. Весніна – вул. Сумська – Центральний парк.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові введуть автобусний маршрут та подовжать існуючі тролейбусний та автобусний.
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