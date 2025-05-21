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21.05.2025  19:22   Дмитро Колонєй

У Харкові по низці вулиць не курсуватимуть трамваї

Як ходитиме трамвай та тимчасовий автобус та з чим пов'язані зміни у маршрутах транспорту розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


У Харкові по низці вулиць не курсуватимуть трамваї
Як повідомляє РЕДПОСТ,  22 та 23 травня 2025 року з 9:00 до 16:00  через фарбування конструкцій пішохідного мосту на узвозі Клочківському, буде припинений рух трамваїв по 
 
  • узвозу Клочківському,
  • пр. Незалежності,
  • вул. Трінклера,
  • вул. Миколи Хвильового,
  • вул. Мироносицькій,
  • майдану Іподрому, на ділянці від вул. Клочківської до розворотного кола «Центральний парк»
 
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Трамвай №12 курсуватиме так:

 
  • частина 1: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська –  розворотне коло «Вул. Європейська»;
  • частина 2:  розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська –  розворотне коло «Іванівка». 
 

Тимчасовий автобус  №12 ходитиме наступним шляхом руху:

 
  • вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») – вул. Велика Панасівська –пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – вул. Весніна – вул. Сумська – Центральний парк.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові введуть автобусний маршрут та подовжать існуючі тролейбусний та автобусний.

 

Тэги:  транспорт, маршрут, харків, трамвай
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