21.05.2025 19:22 Дмитро Колонєй

У Харкові по низці вулиць не курсуватимуть трамваї

Як ходитиме трамвай та тимчасовий автобус та з чим пов'язані зміни у маршрутах транспорту розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.



У Харкові по низці вулиць не курсуватимуть трамваї



Як повідомляє РЕДПОСТ , 22 та 23 травня 2025 року з 9:00 до 16:00 через фарбування конструкцій пішохідного мосту на узвозі Клочківському, буде припинений рух трамваїв по

узвозу Клочківському,

пр. Незалежності,

вул. Трінклера,

вул. Миколи Хвильового,

вул. Мироносицькій,

майдану Іподрому, на ділянці від вул. Клочківської до розворотного кола «Центральний парк»

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Трамвай №12 курсуватиме так:

частина 1: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська»;

частина 2: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка».

Тимчасовий автобус №12 ходитиме наступним шляхом руху:

вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») – вул. Велика Панасівська –пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – вул. Весніна – вул. Сумська – Центральний парк.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові введуть автобусний маршрут та подовжать існуючі тролейбусний та автобусний.