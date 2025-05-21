21.05.2025 20:00 Дмитро Колонєй

Військовий експерт розповів, як українцям рятуватися від нових, більше небезпечних шахедів росіян

«Правило двох стін» відносно нових дронів окупантів більше не діє.

Як повідомляє РЕДПОСТ, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив , що нові «Шахеди» стали нести загрозу, як ракети.

Вйськовий експерт розповів що у разі атаки вказаних вище БПЛА треба відходити оптимально на нижні поверхи, а ще краще — до підвалів.

"Інших варіантів немає, потрібно однаково ставитися до загрози крилатих ракет і дронів», — пояснив фахівець.

Тепер «Шахеди» стали більш смертоносні через те, що росіяни збільшили бойову частину дронів з 50 до 90 кг, тому вони відтепер можуть пробивати бетонні будинки та руйнувати перекриття.