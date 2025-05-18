18.05.2025 20:15 Дмитро Колонєй

Харківські поліцейські нагадали, як не отримати штраф до 3 400 грн

Харківські правоохоронці надали корисну пораду містянам.



Харківські поліцейські нагадали, як не отримати штраф до 3 400 грн



Як повідомляє РЕДПОСТ , правоохоронці звертають увагу, що за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб передбачена адміністративна відповідальність - штраф від 850 до 3400 гривень.

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Поліцейські зазначають, що коли ви здійснюєте такий виклик, хтось інший лишається без допомоги, яка йому вкрай необхідна та просять бути відповідальними громадянами країни.