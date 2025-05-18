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18.05.2025  20:15   Дмитро Колонєй

Харківські поліцейські нагадали, як не отримати штраф до 3 400 грн

Харківські правоохоронці надали корисну пораду містянам.


Харківські поліцейські нагадали, як не отримати штраф до 3 400 грн
Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронці звертають увагу, що за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб передбачена адміністративна відповідальність - штраф від 850 до 3400 гривень.
 
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Поліцейські зазначають, що коли ви здійснюєте такий виклик, хтось інший лишається без допомоги, яка йому вкрай необхідна та просять бути відповідальними громадянами країни.
 
Тэги:  порада, кримінал, харків, штраф
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