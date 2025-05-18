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18.05.2025  18:24   Дмитро Колонєй

Чотири харківські театри зможуть забронювати своїх артистів

Харківські творчі установи отримали статус критичних на період воєнного стану.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, чотири театри Харківщини отримали статус критичних на період воєнного стану.
 
  • «Харківський академічний театр музичної комедії»
  • «Харківський театр для дітей та юнацтва»
  • «Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва»
  • «Харківський академічний драматичний театр ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненка» ХОР
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Кожне подане звернення було розглянуто по суті – з урахуванням конкретних Стратегій розвитку театральних установ, репетиційних і гастрольних графіків.
 
На підтримку театральних установ виділено 55,8 млн грн та додаткове фінансування. 
 
 
Тэги:  мобілізація, бронь, харків
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