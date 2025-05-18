На Харківщині інтервенти атакували поблизу Вовчанська та Нової Кругляківки

Оперативна ситуація по Харківщині на 18 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники більше 500 разів обстрілювали позиції Сил оборони на Харківському на напрямку.
Комментариев: 0
Чудовий час для творчості та розумових завдань, але почати буде складно через лінь. Якщо зумієте зосередитись – справи підуть легко, як і особисті стосунки.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Після обіду дрібному дощу, який почнеться вранці, прийде на зміну дуже сильний дощ із грозою і продовжуватиметься до завершення дня.
Щороку 18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє професійне свято.
влажность:
давление:
ветер: