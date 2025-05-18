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18.05.2025  17:33   Дмитро Колонєй

На Харківщині інтервенти атакували поблизу Вовчанська та Нової Кругляківки

Оперативна ситуація по Харківщині на 18 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Атакували поблизу Вовчанська та Нової Кругляківки інтервенти: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація. 
 
  • На Харківському напрямку ворог один раз атакував в районі Вовчанська, крім того завдав авіаудару в районі населеного пункту Кам’янка.
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  • На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки в напрямку Нової Кругляківки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники більше 500 разів обстрілювали позиції Сил оборони на Харківському на напрямку.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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