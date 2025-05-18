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18.05.2025  10:00   Дмитро Колонєй

Загарбники більше 500 разів обстрілювали позиції Сил оборони на Харківському на напрямку

Які встрити окупантів за добу на Харківському напрямку стало відомо зі зведення за 18 равня 2025 року.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, минулої доби російські окупанти на Харківському напрямку
 
  • завдали трьох авіаударів із використанням 5 КАБів,
  • задіяли 102 дрони-камікадзе,
  • 538 разів обстріляли позиції захисників України.
  • тричі атакували позиції наших захисників в районі Вовчанська та у бік Строївки.
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Армія агресора втратила
  • 65 осіб, з них 31 – безповоротними.
  • 2 артилерійські системи;
  • 10 автомобілів;
  • 79 БпЛА;
  • засіб РЕБ;
  • 11 одиниць спецтехніки.
  • 116 укриттів для особового складу;
  • місце зберігання боєприпасів.
 
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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