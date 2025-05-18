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18.05.2025  12:00   Дмитро Колонєй

Самогубство у харківському ТЦК: чоловік розбився, вистрибнувши у вікно

Харківські правоохоронці з’ясовують обставини смерті чоловіка на території РТЦК та СП

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, трагедія розігралася 12 травня 2025 року. 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти.
У ході огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти.
Відкрито кримінальне провадження про самогубство.
 
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Тэги:  смерть, тцк, харків, самогубсиво, мобілізація
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