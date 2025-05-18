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18.05.2025  12:46   Дмитро Колонєй

Стало відомо, коли потеплішає

Метеорологиня надала прогноз щодо температури на вулиці.

Потеплішає погода, коли саме це станеться спрогнозувала синоптикиня

Як повідомляє  РЕДПОСТ, за словами синоптикині Наталки Діденко, очікується потепління по всій Україні. Це станеться вже наступного тижня. Стовпчики термометрів почнуть рости з вівторка-середи.

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Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ наводив прогноз, яким саме буде літо 2025 року в Україні.

 

Тэги:  прогноз, погода, тепло
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