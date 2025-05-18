18.05.2025 13:38 Дмитро Колонєй

Вогнеборці ліквідували маштабну пожежу під Харковом (фото)

Пожежники вночі боролися з вогнем у передмісті Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, вночі 18 травня 2025 року в селі Дворічний Кут Харківського району спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння. Горіла господарча споруда.

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З вогняною стихиєю боролися рятувальники ДСНС спільно з місцевою пожежною командою селища Солоницівка.

На момент прибуття підрозділів вогнем була охоплена площа близько 300 м кв. Завдяки злагодженим та оперативним діям пожежу вдалося швидко локалізувати та повністю ліквідувати. Постраждалих немає.