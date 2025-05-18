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18.05.2025  13:38   Дмитро Колонєй

Вогнеборці ліквідували маштабну пожежу під Харковом (фото)

Пожежники вночі боролися з вогнем у передмісті Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, вночі 18 травня 2025 року в селі Дворічний Кут Харківського району спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння. Горіла  господарча споруда.
 
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З вогняною стихиєю боролися рятувальники ДСНС спільно з місцевою пожежною командою селища Солоницівка.
 
 
 
На момент прибуття підрозділів вогнем була охоплена площа близько 300 м кв. Завдяки злагодженим та оперативним діям пожежу вдалося швидко локалізувати та повністю ліквідувати. Постраждалих немає.
 
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