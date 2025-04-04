Стало відомо, яким будет літо 2025 року в Україні

Кліматологиня спрогнозувала, якою буде погода у найтеплішу пору року.
Як повідомляє РЕДПОСТ, кліматологиня Віра Балабух прогнозує аномально спекотне літо цього року в Україні.
Через посуху зростає ризик масштабних пожеж. Можливі кліматичні удари у вигляді гроз, граду і шквалів.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 4 квітня 2025 року.
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Увесь день у Харкові утримається хмарна погода. Без опадів.
5 квітня відзначається День супа.
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