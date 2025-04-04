04.04.2025 22:00 Дмитро Колонєй
Салат з буряком, цвітною капустою та морквою: легкість, свіжість та користь
Справжній помічник у дієтичному харчуванні та чудовий спосіб урізноманітнити раціон.
Як пише РЕДПОСТ
, це легка, але поживна страва, яка допоможе очистити організм і наповнить енергією. Салат багатий на клітковину, вітаміни і при цьому неймовірно простий у приготуванні.
Салат з буряком, цвітною капустою та морквою
Продукти:
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200 г сирого буряка
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150 г сирої моркви
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200 г цвітної капусти
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1 ст. л. лимонного соку
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30 мл оливкової олії (можна замінити лляною або соняшниковою)
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сіль за смаком
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мелений чорний перець за смаком
Покроковий рецепт приготування:
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Підготувати овочі.
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Ретельно вимити сирі буряки, моркву та цвітну капусту.
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Буряк і моркву натерти на великій тертці.
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Цвітну капусту розламати на дрібні суцвіття або нарізати гострим ножем.
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У глибокій мисці змішай усі овочі.
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Додати лимонний сік, оливкову олію, трохи солі та дрібку чорного перцю.
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Перемішати, щоб усі інгредієнти просочилися заправкою.
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Салат можна подавати відразу або дати настоятися в холодильнику 15-20 хвилин смак стане ще яскравіше.
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