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04.04.2025  22:00   Дмитро Колонєй

Салат з буряком, цвітною капустою та морквою: легкість, свіжість та користь

Справжній помічник у дієтичному харчуванні та чудовий спосіб урізноманітнити раціон.

Як приготувати салат з буряком, цвітною капустою та морквою
 
Як пише РЕДПОСТ, це легка, але поживна страва, яка допоможе очистити організм і наповнить енергією. Салат багатий на клітковину, вітаміни і при цьому неймовірно простий у приготуванні.
 

Салат з буряком, цвітною капустою та морквою

 

Продукти:

 
  • 200 г сирого буряка
  • 150 г сирої моркви
  • 200 г цвітної капусти
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • 30 мл оливкової олії (можна замінити лляною або соняшниковою)
  • сіль за смаком
  • мелений чорний перець за смаком
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Покроковий рецепт приготування:

  1. Підготувати овочі.
  2. Ретельно вимити сирі буряки, моркву та цвітну капусту.
  3. Буряк і моркву натерти на великій тертці.
  4. Цвітну капусту розламати на дрібні суцвіття або нарізати гострим ножем.
  5. У глибокій мисці змішай усі овочі.
  6. Додати лимонний сік, оливкову олію, трохи солі та дрібку чорного перцю.
  7. Перемішати, щоб усі інгредієнти просочилися заправкою.
  8. Салат можна подавати відразу або дати настоятися в холодильнику 15-20 хвилин смак стане ще яскравіше.
 
Тэги:  рецепт, салат, капуста, олія, буряк, морква, сок
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